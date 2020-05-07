رياضة | الزمالك: موقفنا الحالي يجعلنا نفوز بقضية النقاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك: موقفنا الحالي يجعلنا نفوز بقضية النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صحة موقف النادي الأبيض في قضيته ضد التونسي حمدي النقاز، والذي فسخ تعاقده مع النادي في وقت سابق.

زادة أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت بأن موقف الزمالك الحالي يجعله يفوز بقضية النقاز.

وتابع بأن النقاز فاز بالجولة الأولى بطريقة الحواة أما الجولة الثانية فسيكون فيها المحكمة الرياضية الدولية وهي تختلف عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الجدير بالذكر أن النقاز حصل على حكم مؤخرا بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و300 ألف دولار لعدم حصوله على مستحقاته.