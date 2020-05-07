شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون تقرّب رمضان صبحى من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النادى الأهلى من حسم المفاوضات الماراثونية مع هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى بصفة نهائية، بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائى سيتم الإعلان عن تفاصيله الأيام المقبلة بحصول النادى الإنجليزى على 5 ملايين إسترلينى، ما يقرب من 100 مليون جنيه مصرى، لمنح الأهلى الاستغناء النهائى الخاص باللاعب.

يذكر أن مغالاة هيدرسفليد فى مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه المعار تسببت فى تعطل إنهاء الصفقة واقتربت من الفشل قبل أن يضطر النادى الإنجليزى للتراجع عن مغالاته بعد انخفاض القيمة السوقية لكافة اللاعبين بسبب تفشى جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لموعد استئناف الدورى الإنجليزى.

من جهة أخرى، كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، تفاصيل اجتماع اللجنة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بحضور عضوى اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو، ناقش العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، والتحضير للمرحلة المقبلة، التى قد تشهد استئناف بطولة الدورى حال موافقة الحكومة على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولًا ويحمى الأندية من الخسائر المتنوعة.

وقال صالح: اللجنة اطمأنت من عبدالحفيظ على سير العمل، وتواصل الجهاز الفنى مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية فى المنازل، وفقًا لرؤية وخطة المدير الفنى. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات، للعرض على محمود الخطيب، رئيس النادى، بهدف توفير كل الدعم الذى يحتاجه الفريق وجهازه الفنى فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التى تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية، فى ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضى.

وحذرت لجنة التخطيط من تجاوزات اللاعبين وبعض أفراد الجهاز الفنى لائحة الفريق فيما يخص الظهور فى القنوات التليفزيونية، وطالبت بضرورة تطبيق لائحة النادى على الجميع، سواء عناصر الجهاز، بمن فيهم المدير الفنى أو مدير الكرة أو اللاعبون، الذين ظهروا فى القنوات الفضائية، بما يحفظ حقوق الأهلى المادية والأدبية.

على الجانب الآخر، كشف مصدر مطلع داخل النادى أن رينيه فايلر، المدير الفنى، أبلغ المسؤولين بأنه سيوقع على العقد الجديد مع النادى عقب صدور قرار رسمى بعودة الدورى، وأكد أنه يرحب بالاستمرار مع الفريق لتحقيق الأهداف التى جاء من أجلها، والتى يأتى فى مقدمتها المنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق وتكوين جيل قوى قادر على إعادة الأهلى لمنصات التتويج بالقارة الإفريقية، وشدد المصدر على أن فايلر تلقى أكثر من عرض خارجى مؤخرا، لكنه رفض الدخول فى أى مفاوضات رسمية، خاصة أنه وعد الأهلى بالاستمرار، لكنه طلب مهلة قبل التوقيع.

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أبلغ رينيه فايلر إدارة النادى بعدم حاجته لحسين السيد الظهير الأيسر المعار حاليا لنادى الصفاقسى التونسى بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وتبحث الإدارة عن تسويق اللاعب فى أحد الدوريات الخليجية بعد رفضه فكرة الاستمرار مع الفريق التونسى، فيما رفضت إدارة النادى منح نادى النجم الساحلى التونسى فرصة جديدة لتسديد باقى مستحقات الأهلى لدى النجم وتمسكت الإدارة بالاستمرار فى الشكوى التى تقدمت بها ضد النادى التونسى.كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى باسم النجم الساحلى، أكد أن أزمة مستحقات الإيفوارى كوليبالى ستنتهى مع الأهلى بشكل ودى فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا. ومنح الأهلى نظيره النجم الساحلى أكثر من فرصة لحل الأزمة وديا، لكن الأخير ماطل فى تسديد مبلغ مليون و400 ألف دولار بسبب هروب اللاعب من القلعة الحمراء وتوقيعه للنادى التونسى.