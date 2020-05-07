شكرا لقرائتكم خبر عن كرستيانو رونالدو يعود إلى «تورينو» بطائرته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، عودة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، إلى مدينة تورينو، أمس الأول، باستخدام طائرته الخاصة الفارهة التي تسببت في تأخر وصوله بعد تواجدها في العاصمة الإسبانية «مدريد» في الوقت التي تفرض فيه السلطات هناك قيودا على السفر بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتم السماح بمغادرة طائرته.

وكان رونالدو قضى فترة الحجر الصحى في البرتغال، منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة ثلاثى فريق السيدة العجوز بالفيروس، باولو ديبالا، بليز ماتويدى ودانييلى روجانى.

وقالت الصحيفة، إن رونالدو كان من المتوقع أن يعود إلى تورينو الأحد، لكن أزمة تأخر الطائرة جعلته يعود مساء الإثنين، ليصل اللاعب صاحب الـ35 عامًا إلى مطار فونشال أخيراً ومن المنتظر أن يخوض النجم البرتغالى التدريبات مع فريق يوفنتوس خلال الفترة المقبلة بعد قرار العودة مرة أخرى إلى التدريبات.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.