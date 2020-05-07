شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات «كورونا» التمهيدية لفرق «الكالتشيو»: تورينو يعلن إصابة أحد لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تورينو الإيطالي إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، عقب إجراء الاختبارات الطبية الأولى على لاعبي الفريق، تمهيدًا لاستئناف الفرق الإيطالية تدريباتها، الأربعاء.

وقال نادي تورينو، في بيان رسمي له على موقع التدوينات «تويتر»: «عقب إجراء الاختبارات الطبية الأولى على لاعبي الفريق، ظهرت إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا».

أضاف النادي: «لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وتم وضعه على الفور في الحجر الصحي، وستتم مراقبته باستمرار». ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى أو اسم اللاعب.

ولا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن موعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.