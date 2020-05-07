شكرا لقرائتكم هانى زادة عن عودة الدورى: ماذا لو ظهرت حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتوقع ويتخيل أن تقف الدولة مع صحة وسلامة المواطن المصري، وذلك رداً على رأيه بشأن مصير الدوري.

وقال زاده في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "لا أريد أن يتم أخذ الرأي الخاص بي بشأن الدوري بناء على خلفيتي كوني منتمياً للزمالك".

وتابع "القرار في النهاية للدولة المصرية، لكن حتى لو عاد الدوري بدون جمهور، فهناك على الأقل ٥٠ فرد من كل نادي وأجهزة فنية وإدارية سيتواجدون في الملاعب، بجانب احتكاكات اللاعبين".

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وشدد "ماذا لو ظهرت حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين أو أي فرد".

واستمر "البعض يتحدث عن ألمانيا وعودة النشاط هناك، لكن أيضا هناك فرنسا وبلجيكا، بجانب أن الإمكانيات في ألمانيا مختلفة".

واختتم تصريحاته قائلا "أتوقع وأتخيل أن الدولة سوف تقف في النهاية مع صحة وسلامة المواطن المصري".