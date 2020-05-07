شكرا لقرائتكم هانى زادة: فيريرا ركبه الغرور فى أخر أيامه مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، إن التسريبات كانت سببا في فشل عدد كبير من صفقات الفريق الأبيض مشيرا إلى أن شعبية القلعة البيضاء تزايدت بداية من حقبة السيتينات، والجيل الذي ظهر في ذلك الوقت، ووجود أسماء كبيرة قامت ببناء النادي.

وأضاف هاني زادة أن الاسكتلندي ماكليش، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المدربين المميزين، الذين تولوا تدريب الفريق الأبيض.

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وأوضح هاني زادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس" مع الاعلامى سيف زاهر قائلا " ماكليش مدرب مميز ونجح في قيادة الزمالك للفوز خارج ارضه امام كانون ياوندي في بطولة افريقيا بالاضافة الى التعادل امام احد فرق الجزائر و مشكلة ماكليش كانت في الجهاز المعاون له حيث كان المدرب العام الذي استقدمه معه كان يجعله يجري التغييرات في الدقيقة 90 " .

وأشار هانى زادة قائلا "البرتغالي جيسوالدوا فيريرا نجح في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي الدوري والكأس ولكن في اخر مشواره الغرور ركبه جامد وهذا اثر على اداء الفريق و في مباراة النجم الساحلي فيريرا فكرني بأتوفيستر مدرب الزمالك الأسبق والذي كان السبب في الخسارة من الأهلي بسداسية حيث فتح المدرب البرتغالي خطوط الفريق وخسرنا بستة أهداف مقابل هدف".

وأختتم عضو مجلس إدارة الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك سوف يتم تقدير بيه الى 10 مليون يورو على الاقل و أنه يوجد بعض الاندية قامت بشراء لاعب بما يقابل 120 مليون جنية .