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شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة الدولي يتصدر استفتاء «ماركا» لأفضل ملاعب العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر استاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أطلقته صحيفة «ماركا» الإسبانية لاختيار أفضل استاد في العالم، حيث خاض هذه المنافسة باعتبار أنه ملعب نادي الأهلي.
وحصل استاد القاهرة على تصويت أكثر من 114700 مقابل 39400 صوت لملعب ريال مدريد «سانتياجو برنابيو»، و24500 صوت لملعب برشلونة «كامب نو».
كانت وزارة الشباب والرياضة طورت استاد القاهرة الدولي، الذي شمل أرضية الملعب والمدرجات، وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية، ونظام المراقبة.
وقامت الوزارة بتحديث كل خدمات الاستاد قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.
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