محمد عبد الواحد: بدأت احتراف كرة القدم في أولى جامعة

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جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق أنه بدأ عالم الساحرة المستديرة في سن أولى جامعة عندما ارتبطت بكلية التربية الرياضية.
أضاف محمد عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أنه لم يكن لدية الواسطة التي تمنحه الفرصة في أندية كبرى وهو ما جعله ينتظر الفرصة حتى جاءت متأخرة.
وأشار نجم الزمالك أنه لم يتخيل يوما أن يلعب للترسانة التي شارك فيها 3 أشهر فقط في قطاع الناشئين فقط بعدها صعدت للفريق الأول ومنذ ذلك التوقيت ومشواري مع الدرجة الأولى.
محمد عبد الواحد، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.
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