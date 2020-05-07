شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تعقد جلسة اليوم مع محمد الشناوي لتعديل وتمديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح جلسة هامة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطني لتعديل وتمديد عقده، تقديراً لجهوده الكبيرة مع الفريق، ومن المقرر أن يمد مسئولو الأهلى عقد الشناوى، على أن يتم التعديل بداية من الموسم المقبل مباشرة، وذلك بعد حصوله على أكثر من وعد سابق بتعديل عقده فى ظل المستوى المتميز الذى يقدمه مع الفريق.

ويُناقش مسئولو النادى الأهلى إدراج ثلاثى الفريق "محمد الشناوى وعمرو السولية ومروان محسن" ضمن لاعبى الفئة الأولى على مستوى الراتب السنوى، ليحلوا بدلاً من الثلاثى شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور، الذين يرحلون عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث رفضت لجنة التخطيط تجديد عقد عاشور، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات ونصف، فى الوقت الذى اتفق شريف اكرامى مع الإدارة الحمراء على الرحيل.

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واستقر مسئولو الأهلى على تعديل عقد الثلاثى الشناوى والسولية ومروان محسن، خاصة أنهم ينطبق عليهم شروط دخول الفئة الأولى، وهى أن تكون لاعباً من ضمن القوام الأساسى للفريق، بالإضافة لكون اللاعب دولياً ويتم استدعاؤه للمنتخب الوطنى الأول.

ويتواجد وليد سليمان فى قائمة لاعبى الفئة الأولى بعد رفع قيمتها المادية من 8 ملايين جنيه إلى 11 مليون جنيه مؤخراً، ويتواجد معه كل من رمضان صبحى وحسين الشحات، بالإضافة للاعبين الأجانب على معلول وجونيور أجاى وأليو بادجي.