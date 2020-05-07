شكرا لقرائتكم هانى زادة: جيل السيتينات ساهم في بداية زيادة شعبية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، إن التسريبات كانت سببا في فشل صفقات الفريق الأبيض مشيرا إلى أن شعبية القلعة البيضاء تزايدت بداية من حقبة السيتينات، والجيل الذي ظهر في ذلك الوقت، ووجود أسماء كبيرة قامت ببناء النادي.

وقال هاني زاده في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس ١" مع الإعلامى سيف زاهر :"وقت كنت في المدرسة، كنت وصديقي فقط من يشجع الزمالك في المدرسة بالكامل من أولى ابتدائي وحتى السنة السادسة".

وتابع "جيل السيتينات عمل الكثير وكان ممتع وهو من ساهم في بداية زيادة شعبية الزمالك والحديث عنه إعلامياً".