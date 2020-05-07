شكرا لقرائتكم هانى زادة: الزمالك لن يبيع مصطفى محمد بأقل من 10 ملايين يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن القيمة التسويقية لمصطفى محمد مهاجم الفريق، التي يراها مناسبة للاستغناء عن اللاعب.

وقال زادة، في حواره ببرنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "إذا جاء عرض احتراف خارجي لمصطفى محمد، لابد أن يحدد الفرنسي كارتيرون (المدير الفني) رأيه أولا، وكذلك أمير مرتضى المشرف على الفريق".

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تابع: "وفي حال موافقة الثنائي على رحيل مصطفى، يأتي دور المجلس لتحديد القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن اللاعب".

واختتم: "رأيي الشخصي أن الزمالك لن يستغنى عن مصطفى محمد بأقل من 10 ملايين يورو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين خلال الفترة الماضية".