شكرا لقرائتكم عزيز بودربالة: مصر والمغرب لم يقدما المستوى المطلوب للوصول بعيدا في أمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عزيز بودربالة أسطورة الكرة المغربية، عن سبب خروج مصر والمغرب المبكر في كأس الأمم الإفريقية 2019 قائلا: "قد تمتلك أقوى فريق في إفريقيا لكن بعض المباريات لديها الطابع الخاص، ومصر والمغرب لم يقدما المستوى المطلوب للوصول بعيدا في البطولة".

وأضاف "بودربالة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الأربعاء: "المدير الفني هيرفي رينار لم يتحمل خروج المغرب من البطولة، خاصة أن منتخب المغرب أصبح ضمن الأبرز في القارة في السنوات الأخيرة".

ويعتبرعبد العزيز الإدريسى بودربالة، واحد من أساطير الكرة المغربية، وكان أحد نجوم منتخب أسود الأطلسي، وصنع لنفسه تاريخا مشرفا فى فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

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وبدأ بودربالة مسيرته الرياضية فى نادى الوداد، ثم فى سنة 1984 انتقل إلى نادى سيون السويسري، وساهم فى تحقيق بطولة كأس سويسرا سنة 1986.

فى هذه الفترة انضم إلى تشكيلة منتخب المغرب المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 1986 وقدم أداء عالى المستوى، بعد أن ودع المونديال من الدور ثمن النهائى أمام منتخب ألمانيا.

احتل بودربالة المركز الثانى فى استفتاء أفضل لاعب أفريقى لسنة 1986 خلف مواطنه بادو الزاكى وأمام الكاميرونى روجيه ميلا، وبعدها انتقل إلى نادى راسينج باريس الفرنسى وساهم فى احتلال النادى المركز الثانى فى بطولة كأس فرنسا سنة 1990، بعدها انتقل إلى نادى ليون الفرنسى حتى اعتزاله، وبعدها اتجه إلى التدريب.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.