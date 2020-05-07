شكرا لقرائتكم بسيونى: طلائع الجيش يملك كتيبة من المقاتلين جاهزون لاستئناف الدوري في اي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه يملك كوكبة من اللاعبين المتميزين تعد هى الافضل فى مصر لذا لايخشى عودة مسابقة الدوري وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " ليس صحيحاً أن بعض الاندية تتزعم فكرة الغاء الدوري بحثاً عن مصلحة شخصية مثل الخوف من الهبوط فعلى سبيل المثال طلائع الجيش يملك بين صفوفه أفضل لاعبى مصر ولانخشى استئناف المسابقة فى أى وقت"

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش : " اللاعبين المتواجدين فى الطلائع لو كنت معهم منذ بداية الموسم كنا سننافس على المربع الذهبى ، أملك نجوم وليس لاعبين فى كل مركز من مراكز الملعب وليس نجم بل أكثر من نجم فى كل مركز لذا نحن نؤيد أى توجه للدولة فيما يخص عودة النشاط الكروى من عدمه".

من ناحية أخرى ، أكد عبد الحميد بسيونى، أن ناديه ينتظر تصورا عادلا لاستئناف بطولة الدورى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "لابد من تكافؤ الفرص وتوافر العدالة فى الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى، فى حال إقرار عودة النشاط الكروى، وبخلاف ذلك سيكون ظلما كبيرا لبعض الأندية ".

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وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش، "واجهت أسوان والجونة على ملاعبهم بالدور الأول لماذا أخسر ميزة مواجهتهم فى الدور الثانى على ملعبى، بما يضمن خروجى بنتيجة إيجايبة على أقصى تقدير، إذن ينبغى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم، سواء بعودتها أو إعلان إلغائها، لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدورى حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا، قلوبنا موجوعة عشانهم ولازم الناس تحس أن بتوع الكرة حاسين بأسر الضحايا المكلومين، بدل مايقولوا علينا بتوع ملايين ومش حاسين بحد".