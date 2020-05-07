شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: حسمت انتقالي للزمالك قبل الجلوس مع القيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق أنه حسم قراره باللعب للزمالك بعد تلقيه عرضين من قطبيى الكرة المصرية عشقاً منه في الكيان الأبيض.

أضاف محمد عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أنه تلقى عرضاً من الأهلي والزمالك عقب مونديال الأندية وأن عدلي القيعي عرض عليه الحصول على 50 ألفاً في الموسم بعقد يمتد 3 سنوات الا أنه طلب مهلة للرد وعدت لحسن فريد رئيس النادي وقتها وطلبت منه حسم انتقالي للزمالك مقابل 950 ألف جنيه بزيادة قدرها 300 ألف جنيه عن عرض النادي الأهلي.

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تابع محمد عبد الواحد أنه عاشق لكيان الزمالك من الصغر وهو أمر يعلمه كل اللاعبين الذين عرفوني بنادي الترسانة ولا أتجمل لكوني داخل قناة القلعة البيضاء.

محمد عبد الواحد‎‎، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.