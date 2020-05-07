محمد عبد الواحد: محمد محمود وافق على اللعب للزمالك ووكيله حسم انتقاله للأهلي

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جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق أن محمد محمود كان قريبا من الفريق الأبيض قبل انتقاله للأهلي.
وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك:" رشحت محمد محمود للزمالك وتواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة لضمه، وذلك قبل دخول الأهلي في مفاوضات معه".
وأضاف المدرب العام لوادي دجلة:" كان هناك ترحيب من اللاعب لكن الموضوع خد وقت كبير، ولم يوفق الزمالك في ضمه"، وأكمل:" ثم فاوضه الأهلي بعد ذلك وأتم الاتفاق على ضمه".
واختتم:" هناك أيضا لاعبين أتمنى انضمامهم للزمالك من دجلة أيضا، مثل محمد عبد العاطي ومحمد هلال".
محمد عبد الواحد، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.
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