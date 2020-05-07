شكرا لقرائتكم عزيز بودربالة: أتوقع انتقال حكيم زياش لريال مدريد أو برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن عزيز بودربالة أسطورة الكرة المغربية، خطوة انتقال المغربي حكيم زياش لصفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأضاف "بودربالة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الأربعاء: "حان الوقت لحكيم زياش اللعب لفريق كبير وتقديم أداء كبير واتوقع انتقاله لريال مدريد أو برشلونة في المستقبل".

ويعتبرعبد العزيز الإدريسى بودربالة، واحد من أساطير الكرة المغربية، وكان أحد نجوم منتخب أسود الأطلسي، وصنع لنفسه تاريخا مشرفا فى فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

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وبدأ بودربالة مسيرته الرياضية فى نادى الوداد، ثم فى سنة 1984 انتقل إلى نادى سيون السويسري، وساهم فى تحقيق بطولة كأس سويسرا سنة 1986.

فى هذه الفترة انضم إلى تشكيلة منتخب المغرب المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 1986 وقدم أداء عالى المستوى، بعد أن ودع المونديال من الدور ثمن النهائى أمام منتخب ألمانيا.

احتل بودربالة المركز الثانى فى استفتاء أفضل لاعب أفريقى لسنة 1986 خلف مواطنه بادو الزاكى وأمام الكاميرونى روجيه ميلا، وبعدها انتقل إلى نادى راسينج باريس الفرنسى وساهم فى احتلال النادى المركز الثانى فى بطولة كأس فرنسا سنة 1990، بعدها انتقل إلى نادى ليون الفرنسى حتى اعتزاله، وبعدها اتجه إلى التدريب.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.