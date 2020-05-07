شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: تلقيت عرضا للعب بعد الاعتزال لكنني رفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد الواحد أنه تلقى عرضاً من نادي بتروجت بعد اعلان اعتزاله اللعب في سن الخامسة والثلاثين.

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أضاف محمد عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: تلقيت اتصالا من أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عندما تولى مسئولية نادي بتروجت للانتقال اليه بعد اتخاذ قرار الاعتزال الا أنه رفض لأنه كان يشعر بصعوبة في اللعب نتيجة الآم الظهر التي صاحبته خلال تلك الفترة.

محمد عبد الواحد‎‎، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.