محمد عبد الواحد: عبد العاطي وهلال لاعبا دجلة مرشحان للعلب في الزمالك

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جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق أن ثنائي فريق وادي دجلة محمد هلال ومحمد عبد العاطي مستوهما الفني يؤهلهما للعب في نادي الزمالك. Advertisements وقال محمد عبد الواحد خلال استضافته في برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: الثنائي يستطيعان اللعب للزمالك ومؤهلاتهما تجعهلما قادرين على اللعب بتشيرت القلعة البيضاء. محمد عبد الواحد‎‎، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.

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