شكرا لقرائتكم هانى زادة: ما فعله النقاز مع الزمالك غير احترافى ولكنه شغل استفزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن التونسي حمدي النقاز هرب من النادى الأبيض بشكل استفزاري خاصة أن النادي لم يقصر مع اللاعب.

أضاف زادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناو أون تايم سبورتس" مع الاعلامى سيف زاهر قائلا :" النقاز لم يتعامل باحترافية والزمالك موقفه سليم وسيكسب القضية امام المحكمة الرياضية الدولية و المستند الذي حصل عليه اللاعب التونسي يخالف بنود عقده مع الزمالك لأنه يحصل على راتبه عن طريق اقساط وليس شهريا ".

وأوضح هاني زادة "من قبل رفع المهاجم البنيني رزاق، قضية ضد الزمالك، وتم الحكم لصالحه بغرامة على النادي بمليون و250 الف دولار، ولكن بعد ان قدم الزمالك، كافة الاوراق التي تثبت صحة موقفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، وتم الغاء الغرامة".

وأكمل "أتمنى أن يتم محو الفترة بين ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٣ من تاريخ نادي الزمالك، فزنا ببطولة كأس واحدة".

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