شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: ماكنتش أحلم أتصور جنب حسام حسن وفجأة بقيت ألعب جنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك الأسبق أنه لم يكن يحلم يوماً أن ينضم للقلعة البيضاء من الترسانة خاصة وأنني كنت بعيداً تماماً عن اللعب كوني حديث العهد على الترسانة ولم أشارك لفترات طويلة.
أضاف محمد عبد الواحد أنه لم يكن يحلم أن يتواجد بجوار الجيل العظيم الذي شاركه في بداية مسيرته وعلى رأسهم حسام حسن الذي كان يتمنى التصوير بجواره فقط الا أنه وجد نفسه يزامله في الملعب.
محمد عبد الواحد، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.
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