شكرا لقرائتكم حسن المستكاوي: صالح سليم لم يقصد بمقولة الأهلي فوق الجميع التعالى على باقي الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، إنه يتمنى وجود وجوه جديدة تدير الكرة المصرية موضحا أنه من الضروري أن يدير الكرة من يعلم ظاهرها وباطنها ويكون عالما فيها وليس شرطا أن يكون لاعب كرة.

وأضاف المستكاوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الأربعاء، أن مقولة صالح سليم" الأهلي فوق الجميع" لم يقصد بها أبداً التعالي على باقي الأندية.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.