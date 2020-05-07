شكرا لقرائتكم هانى زادة: أتمنى محو الفترة من 2006 لـ2013 من تاريخ الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتمنى محو الفترة من 2006 لـ2013 من تاريخ النادى الأبيض موضحا أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي، حقق طفرة كبيرة داخل النادي.
قال هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية لملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس":"مرتضى منصور، حقق طفرة كبيرة داخل نادي الزمالك، بعد توليه رئاسة النادي عام 2014"، مضيفا:"مرتضى تولى رئاسة الزمالك، والنادي كان متهالك، ولكنه نجح في إحداث طفرة كبيرة داخل النادي من حيث الانشاءات".
وأضاف:"منذ تولى مرتضى، رئاسة القلعة البيضاء، والفرق الرياضية تحصل على بطولات، على رأسها فريق كرة القدم، الذي يحصل على بطولتين في الموسم على الأقل".
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