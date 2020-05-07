شكرا لقرائتكم هانى زادة: نسعى للحصول على أكبر تعويض مالي من كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن موقف الابيض سليم في قضية محمود كهربا لاعب فريق الأهلي الحالي .

وأوضح هاني زادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناو أون تايم سبورتس" مع الاعلامى سيف زاهر قائلا " الزمالك موقفه القانوني في قضية محمود كهربا سليم لأن اللاعب عقده موثق وكان يحصل على مستحقاته كاملة وهذا باعتراف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق و نسعى للحصول على أكبر تعويض مالي من كهربا، بعد هروبه من النادي في الصيف الماضي".

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وأكمل "أتمنى أن يتم محو الفترة بين ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٣ من تاريخ نادي الزمالك، فزنا ببطولة كأس واحدة".