شكرا لقرائتكم نجم منتخب تونس: الزمالك المرشح الأول للفوز لدورى الأبطال ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع زياد الجزيري نجم منتخب تونس السابق، عودة الدوري التونسي الشهر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة، بخصوص عودة الأندية للتدريبات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الجزيري في تصريحاته لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة "أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر" أن المنتخب المصري لم يقدم المنتظر منه في بطولة أمم إفريقيا 2019، رغم أنه كان المرشح الأول للفوز بالبطولة، معتبرا ان الكرة المصرية تضم لاعبين مميزين على راسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

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وعن اللاعبين التوانسة في الدوري المصري قال الجزيري: "علي معلول يقدم أداء مميزًا مع الأهلي، ونفس الحال بالنسبة لفرجاني ساسي مع الزمالك".

واختتم: "الزمالك بالنسبة لي كان المرشح الأول، للفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن الوضع تغير حاليا بعد أزمة كورونا والمستوى الفني لا يمكن الحكم عليه".