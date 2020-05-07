شكرا لقرائتكم الأهلى يتصدر أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا عبر "تويتر" خلال ابريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر النادى الأهلى، أكثر الأندية الإفريقية تفاعلا عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، خلال شهر ابريل الماضى، بعدد تفاعل وصل إلى 494 ألف تفاعل.

نشر موقع " Deportes&Finanzas"، المختص فى رصد التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تقريرا عن أكثر 5 أندية أفريقية، تفاعلا عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، خلال شهر ابريل الماضى، والتى تصدرها الأهلى بـ494 ألف تفاعل.

حل نادى الرجاء المغربى، فى المرتبة الثانية، برصيد 219 ألف تفاعل، ثم جاء نادى الزمالك، فى المركز الثالث، بتفاعل وصل إلى 98.9 ألف.

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واحتل نادى الوداد المغربى، المركز الرابع، برصيد 73.4 ألف تفاعل، وأخيرا جاء سيمبا التنزانى، فى المركز الخامس والأخير، بـ 54.7 ألف تفاعل.

وتأهل الاهلى والزمالك، لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال الموسم الحالى، ومن المقرر أن يواجها فريقى الوداد والرجاء المغربيان، على التوالى.

وكان الاتحاد الإفريقى، قد قرر فى وقت سابق تأجيل دور نصف النهائي والمباراة النهائية، فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.