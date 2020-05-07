شكرا لقرائتكم عزيز بودربالة: صلاح رفع راس العرب ورحيله عن ليفربول صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشاد عزيز بودربالة أسطورة الكرة المغربية، بالمستوى المبهر الذى يقدمه الدولي المصري محمد صلاح بقميص ليفربول الإنجليزي

وأضاف "بودربالة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الأربعاء: "محمد صلاح جعل رأسنا مرفوعة، هو ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، فخورين به خاصة أنه من دولة عربية ومع ما يطلق عليه أنه رجل طيب وخلوق وشرف لنا تواجده ضمن الأفضل".

وتابع نجم المغرب السابق: "طبيعي أن تكون مسألة رحيل صلاح عن ليفربول صعبة جدا، هو يحقق نتائج مهمة مع ليفربول وفاز بلقب دوري الأبطال وأدى موسم طيب، لكن لا أعرف ما هو الأفضل لمستقبله".

ويعتبرعبد العزيز الإدريسى بودربالة، واحد من أساطير الكرة المغربية، وكان أحد نجوم منتخب أسود الأطلسي، وصنع لنفسه تاريخا مشرفا فى فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

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وبدأ بودربالة مسيرته الرياضية فى نادى الوداد، ثم فى سنة 1984 انتقل إلى نادى سيون السويسري، وساهم فى تحقيق بطولة كأس سويسرا سنة 1986.

فى هذه الفترة انضم إلى تشكيلة منتخب المغرب المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 1986 وقدم أداء عالى المستوى، بعد أن ودع المونديال من الدور ثمن النهائى أمام منتخب ألمانيا.

احتل بودربالة المركز الثانى فى استفتاء أفضل لاعب أفريقى لسنة 1986 خلف مواطنه بادو الزاكى وأمام الكاميرونى روجيه ميلا، وبعدها انتقل إلى نادى راسينج باريس الفرنسى وساهم فى احتلال النادى المركز الثانى فى بطولة كأس فرنسا سنة 1990، بعدها انتقل إلى نادى ليون الفرنسى حتى اعتزاله، وبعدها اتجه إلى التدريب.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.