شكرا لقرائتكم محمد عبد الواحد: أبوتريكة زارني في المنوفية لحل أزمة انتقالي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق تفاصيل تدخل محمد أبو تريكة لاعب الأهلي الأسطوري في انتقاله الى الزمالك عندما كان الثنائي ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بالترسانة.

أكد محمد عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان محمد أبوتريكة زارني في منزلي بالمنوفية بعد انقطاعي عن التدريبات لحسم انتقالي لنادي الزمالك وذلك لحل الأزمة مع حسن فريد رئيس النادي الذي كان يسعى للاستفادة مالياً من مقابل بيعي لأي من القطبين.

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وقال محمد عبد الواحد أن أبوتريكة وعده بحل الأزمة وانهاء انتقاله لكن بضمانة تحقيق الترسانة مكسب مالي كبير من عائد البيع وهو ما تم.

محمد عبد الواحد‎‎، لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر، من ناشئي نادي الترسانة، لعب للعديد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى احترافه في بلجيكا واللعب لناديي ليرس وتورنهاوت.. لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأول، وحاليًا يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي وادي دجلة.