شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: ما فعله النقاز شغل "هواة".. وموقفنا سليم في قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن موقف الأبيض سليم في قضية محمود كهربا لاعب فريق الأهلي الحالى، وأن التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض هرب من الفريق بشكل استفزازي .

وأوضح هاني زادة خلال تصريحات تلفزيونية لقناو أون تايم سبورتس" مع الاعلامى سيف زاهر،" الزمالك موقفه القانوني في قضية محمود كهربا سليم لأن اللاعب عقده موثق وكان يحصل على مستحقاته كاملة وهذا باعتراف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق و نسعى للحصول على أكبر تعويض من كهربا، بعد هروبه من النادي في الصيف الماضي".

وأضاف، "حمدي النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزاري خاصة أن النادي لم يقصر مع و مافعله النقاز شغل هواه ولم يتعامل باحترافية والزمالك موقفه سليم وسيكسب القضية امام المحكمة الرياضية الدولية و المستند الذي حصل عليه اللاعب التونسي يخالف بنود عقده مع الزمالك لأنه يحصل على راتبه عن طريق اقساط وليس شهريا "، مشيرا إلى أن "من قبل رفع المهاجم البنيني رزاق قضية ضد الزمالك، وتم الحكم لصالحه بغرامة على النادي مليون و250 الف دولار، ولكن بعد أن قدم الزمالك، كافة الاوراق التي تثبت صحة موقفه أمام المحكمة الرياضية الدولية، تم إلغاء الغرامة".