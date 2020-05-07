أهلاوية ولكن.. 3 نجوم رفضوا تتويج الأحمر بالدورى حال إلغائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنهم تربوا داخل جدران النادى الأهلى، إلا أنهم فاجئوا الجميع برفضهم تتويح المارد الأحمر بلقب الدورى حال إلغائه الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد. تباينت ردود فعل الأندية المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز بين مؤيد لاستكمال النشاط الكروي من جديد ومعارض مطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الجاري في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المدة التي تحتاجها الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيدا – 19) الذي تسبب في إصابة الآلاف ووفاة المئات في مصر خلال الشهر الماضي. Advertisements ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خارطة طريق لعودة النشاط الكروي بحثاً عن لقب الدوري المصري الممتاز بدأت الأندية الأخرى المتضررة من استمرار النشاط ومتخوفة من الهبوط خلال الموسم الحالي تطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الحالي، كما يدعمها مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرغب في الغاء النشاط الكروي للموسم الحال بداعي الحفاظ على أرواح اللاعبين وكل أعضاء المنظومة من فيروس كورونا تباينت ردود فعل الأندية المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز بين مؤيد لاستكمال النشاط الكروي من جديد ومعارض مطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الجاري في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن المدة التي تحتاجها الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيدا – 19) الذي تسبب في إصابة الآلاف ووفاة المئات في مصر خلال الشهر الماضي. ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خارطة طريق لعودة النشاط الكروي بحثاً عن لقب الدوري المصري الممتاز بدأت الأندية الأخرى المتضررة من استمرار النشاط ومتخوفة من الهبوط خلال الموسم الحالي تطالب بإلغاء المسابقة خلال الموسم الحالي، كما يدعمها مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرغب في الغاء النشاط الكروي للموسم الحال بداعي الحفاظ على أرواح اللاعبين وكل أعضاء المنظومة من فيروس كورونا.

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