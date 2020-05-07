شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: كنت بحلم أتصور مع حسام حسن وفجأة بقيت ألعب معاه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك الأسبق، لم أكن أحلم يوماً أن ينضم للقلعة البيضاء من الترسانة خاصة وأنني كنت بعيداً تماماً عن اللعب كوني حديث العهد على الترسانة ولم أشارك لفترات طويلة.
وأشار محمد عبد الواحد إلي أنه بدأ عالم الساحرة المستديرة في سن أولى جامعة عندما ارتبطت بكلية التربية الرياضية، مضيفاً أنه لم يكن لدية الواسطة التي تمنحه الفرصة في أندية كبرى وهو ما جعله ينتظر الفرصة حتى جاءت متأخرة.
وأوضح عبد الواحد أنه حسم قراره باللعب للزمالك بعد تلقيه عرضين من قطبيى الكرة المصرية عشقاً منه في الكيان الأبيض، متابعاً أن عدلي القيعي عرض عليه الحصول على 50 ألفاً في الموسم بعقد يمتد 3 سنوات الا أنه طلب مهلة للرد وعدت لحسن فريد رئيس النادي وقتها وطلبت منه حسم انتقالي للزمالك مقابل 950 ألف جنيه بزيادة قدرها 300 ألف جنيه عن عرض النادي الأهلي.
تابع محمد عبد الواحد أنه عاشق لكيان الزمالك من الصغر وهو أمر يعلمه كل اللاعبين الذين عرفوني بنادي الترسانة ولا أتجمل لكوني داخل قناة القلعة البيضاء، مضيفاً أنه حقق حلم عمر والده بأن يكون لاعباً ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.
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