شكرا لقرائتكم خبر عن أوميد أوكرى : أفضل الأهلى على الزمالك بسبب الشخصية و الاحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أوميد أوكرى لاعب أسوان بشخصية النادى الأهلى، مؤكدا أنه يتعامل باحترافية كبيرة مع لاعبيه الأمر الذى يدفعه لتفضيله عن الزمالك إذا ما تلقى عرضا من القطبين.

ورد أوكرى على سؤال أفضل المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم قائلا :" مختار مختار أفضل مدرب ولا أخشى أي لاعب في الدورى المصرى".

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي يتواصل مع الثنائي أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري مهاجما الفريق، للإطمئنان عليهما في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقال أمين في تصريحات خاصة، أن اللاعبين يخوضان تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، ولكنهما لن يتمكنا من استكمال الموسم الجاري، وسيلحقان بالموسم الجديد بعد التأكد من سلامتهم عقب اصابة الصليبي التي عصفت بهما في بداية الموسم الجاري. Advertisements من ناحية أخرى، قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق ، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم. ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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