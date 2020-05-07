شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ممنوع دخولهم الزمالك مرة أخري .. معتز اينو ورضا عبد العال وحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد 3 لاعبين في القائمة السوداء لدي جمهور الزمالك نتيجة مواقف سابقة أثناء فترة لعبهم في الفريق الأبيض ، مثلما هو الحال مع جمهور الأهلي الرافض تماما لعودة بعض الأسماء للعمل داخل النادي بعد اعتزالهم مثل عصام الحضري وحسام حسن في الأهلي.

عن الزمالك اللاعبين الثلاثة هم رضا عبد العال ومعتز اينو وحسام حسن أيضا، وبالحديث عن كل لاعب فان رضا عبد العال منذ رحيله عن الزمالك وانتقاله للغريم التقليدي الأهلي وتم اعتباره خائنا من جماهير الزمالك ومن وقتها والجماهير ترفض عمل اللاعب داخل النادي عقب اعتزاله.

نفس الحال ينطبق علي معتز اينو لاعب وسط الزمالك والأهلي السابق والذي انتقل من الأبيض إلى الأحمروتم اعتباره خائنا أيضا ورفضت جميع الإدارات التي تولت قيادة الزمالك عمل اللاعب داخل القلعة البيضاء، اما موقف حسام حسن فهو مختلف، فبالرغم مما قدمه حسام حسن مع توأمه للزمالك لاعبا ومدربا، الا ان بعض التصرفات التي صدرت من حسام حسن أثناء تدريبه المصري وسموحة وبيراميدز ضد جماهير الزمالك صنعت حالة من العداء بينه وبين الجماهير البيضاء التي رفضت في اكثر من مناسبة عودته لقيادة الفريق تدريبيا مرة أخري.

Advertisements

من ناحية أخري يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.