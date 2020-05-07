عبد الواحد: رشحت محمد محمود للزمالك لكن لم يوفقوا في ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشف محمد عبد الواحد، مدرب وادي دجلة ولاعب الزمالك السابق، أن محمد محمود كان قريبا من الفريق الأبيض قبل انتقاله للأهلي.

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك:" رشحت محمد محمود للزمالك وتواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة لضمه، وذلك قبل دخول الأهلي في مفاوضات معه".

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وأضاف المدرب العام لوادي دجلة:" كان هناك ترحيب من اللاعب لكن الموضوع خد وقت كبير، ولم يوفق الزمالك في ضمه".

وأكمل:" ثم فاوضه الأهلي بعد ذلك وأتم الاتفاق على ضمه".

واختتم:" هناك أيضا لاعبين أتمنى انضمامهم للزمالك من دجلة أيضا، مثل محمد عبد العاطي ومحمد هلال".