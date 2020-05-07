نجم المغرب السابق: مستوى أوناجم وبن شرقي تطور.. وفخورين بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد عزيز بودربالة نجم منتخب المغرب السابق، إن مستوى الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك، تطور بعد انتقالهما إلى الدوري المصري، مشيراً إلى أنه لا يعرف الأفضل لمستقبل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول.
وقال بودربالة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "مستوى بن شرقي وأوناجم تطور للغاية منذ انضمامهما إلى الدوري المصري، والمنتخب المغربي يحتاج لاعبين بحجمها".
وتطرق بودربالة للحديث عن محمد صلاح: "صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، ورفع رأس العرب وفخورين به خاصة أنه من دولة عربية".
وعن رحيله من ليفربول قال نجم الكرة المغربية: "صلاح يحقق نتائج مهمة مع ليفربول وفاز بلقب دوري الأبطال وقدم موسم جيد مع الريدز، ولكني لا أعرف ما الأفضل لمستقبله".
وبسؤاله عن خروج مصر والمغرب من كأس الأمم الإفريقية 2019، اختتم بودربالة: "مصر والمغرب لم يقدما المستوى المطلوب في البطولة، وقد تمتلك أقوى فريق في أفريقيا لكن بعض المباريات لديها طابع الخاص، وهيرفي رينار لا يتحمل خروج المغرب من البطولة".
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