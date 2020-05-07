محمد عبد الواحد: رفضت الأهلي لأنني زملكاوي.. وتريكة ساعدني كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار محمد عبد الواحد، لاعب الزمالك السابق، أنه كان هناك منافسة بين الفريق الأبيض والأهلي من أجل ضمه، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 بالأرجنتين، والتي حقق فيها الفريق الوطني إنجاز الميدالية البرونزية.

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك:" بعد عودتي من المشاركة في كأس العالم للشباب، كان هناك رغبة من الأهلي والزمالك في ضمي من الترسانة، وجلست مع حسن فريد رئيس الشواكيش، وقال لي أنه يريد أعلى مبلغ للاستغناء عني".

وأضاف لاعب ليرس ووادي دجلة السابق:" ونصحني حسن فريد بالجلوس مع الطرفين واستماع العروض، فذهبت وجلست مع عدلي القيعي في النادي الأهلي".

وواصل:" وقال لي القيعي نحن نريدك، وأِشار لي أن الفريق الأحمر نجح في التوقيع مع بعض زملائي في منتخب الشباب مثل أبو المجد مصطفى وأحمد أبو مسلم، ثم عرض علي التوقيع لـ5 سنوات مقابل 50 ألف جنيه في الموسم".

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وأردف:" لكني عدت لرئيس الترسانة وأبلغته أن رغبتي هي الانتقال للزمالك وأنني لن أوقع للأهلي، ثم غبت عن تدريبات الترسانة وسافرت لبلدي لرغبتي في الموافقة على رحيلي للزمالك".

وتابع:" وأثناء تغيبي عن التدريبات جاء لي أبو تريكة رفقة مدرب الترسانة من أجل أن إقناعي بالعودة، وأبلغتهم برغبتي في الرحيل للزمالك".

واستكمل:" أبو تريكة كان كابتن الترسانة حينها ووقف جنبي كثيرا في صغري".

واختتم:" وفي الأخير رحلت لفريق الزمالك مقابل 950 ألف جنيه بعد أن أبرم مرتضى منصور وهاني زادة الصفقة مع الترسانة".