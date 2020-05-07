محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو:
أكد هاني زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء تزايدت بداية من حقبة السيتينات، والجيل الذي ظهر في ذلك الوقت، ووجود أسماء كبيرة قامت ببناء النادي.
وقال هاني زاده في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس ١" "وقت كنت في المدرسة، كنت وصديقي فقط من يشجع الزمالك في المدرسة بالكامل من أولى ابتدائي وحتى السنة السادسة".
وتابع "جيل السيتينات عمل الكثير وكان ممتع وهو من ساهم في بداية زيادة شعبية الزمالك والحديث عنه إعلامياً".
وأكمل "أتمنى أن يتم محو الفترة بين ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٣ من تاريخ نادي الزمالك، فزنا ببطولة كأس واحدة".
وأضاف "مرتضى منصور أحدث طفرة لم نكن نتوقعها في نادي الزمالك، لقد قام ببناء النادي من أول وجديد".
واستمر "لم نكن نتوقع ما حدث في الزمالك، حتى في كرة القدم، اصبحنا نفوز ببطولة وأكثر في كل موسم، في ٢٠١٤ فزنا بالدوري والكأس معاً".
واختتم "فزنا ببطولات أفريقية، وعدد من بطولات كأس مصر، أنا ومرتضى منصور وأحمد مرتضى أكثر من حصدوا مع الزمالك بطولة الكأس".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني زاده يتحدث عن شعبية الزمالك.. و"طفرة" مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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