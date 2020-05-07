"زبيدة ثروت والتدخين".. أسامة خليل يكشف مواقفه مع بيليه وكارلوس ألبيرتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

كشف أسامة خليل نجم الإسماعيلي الأسبق، كواليس حواره مع الأسطورة البرازيلية بيليه، وقت كان محترفاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحترف أسامة خليل في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من عام ١٩٨٠.

وقال نجم الإسماعيلي الأسبق في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "في أول مباراة مع فلاديلفيا أمام كوزموس في نيويورك وأثناء عملية الاحماء داخل الممر منتظرا النداء على إسمي لنزول أرض الملعب، وجدت بيليه أمامي".

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وتابع "بيليه كان يشغل منصب يخص العلاقات العامة في نادي كوزموس، تحدثت معه، المذيع الداخلي يقوم بالنداء على اسمي، وزملائي يُِبلغوني بالأمر، لكن تركيزي كان فقط مع بيليه".

وأضاف "تحدثت معه وسألني عن بلدي، قلت له أنني من مصر، قال أنه يحب مصر كثيراً ولديه صداقات في مصر، وكذلك معرفته بزبيدة ثروت".

واختتم "لقد زاملت كارلوس ألبيرتو قائد البرازيل الشهير، ومن أغرب المواقف عندما شاهدته بين شوطي أحد المباريات يدخن السجائر، علمت بعد ذلك أن تلك الأمر عادة بالنسبة له، بالطبع هذا خطأ كبير"