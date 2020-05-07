محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محمود البدري لاعب نادي الانتاج الحربي، إن مسئولي النادي الأهلي تواصلوا مع وكيله لمحاولة ضمه خلال سوق الانتقالات الماضي في يناير، مشيراً إلى أن عقدع مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وقال البدري في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "أنا متواجد الآن في الانتاج وعقدي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي".
وأضاف: "الأهلي فتح باب المفاوضات في يناير الماضي، وتواصلوا مع وكيلي، ولكن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا أوقف المفاوضات".
وأوضح البدري: "من العام الماضي كان هناك كلام مع الأهلي، ولكن المفاوضات توقفت ولا أعرف السبب وعادت مرة أخرى، ومسئولي الأهلي يعلمون إن عقدي مع الانتاج ينتهي بنهاية الموسم الحالي".
وتابع لاعب الانتاج: "سمعت إن اسم الزمالك مطروح وأنهم يرغبون في ضمي ولكن لا يوجد أحد تكلم معي بشكل رسمي، وشرف لأي لاعب اللعب في الأهلي أو الزمالك".
وأتم البدري تصريحاته: "قضيت فترة طويلة في الانتاج الحربي وأصبحت كابتن الفريق، ولديهم فضل كبير عليَ، وبنسبة كبيرة سأجلس مع المسئولين في النادي وسنصل إلى حل يرضي الطرفين بعد انتهاء الأزمة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الانتاج الحربي يوضح حقيقة ارتباطه بالزمالك.. وعرض الأهلي لضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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