أبو ريدة: من المبكر الحديث عن الترشح لانتخابات "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أوضح هاني أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لم يطلب تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، قائلًا أنه من المبكر الحديث عن الترشح في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقبلة.
وقال أبو ريدة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم أفكر كثيرًا في القائمة (الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة)، والمعيار الأساسي حرية الجمعية العمومية في الاختيار، لكن من يرغب في التواجد معي سأرحب به."
وأوضح أنه لم يطلب تأجيل الانتخابات حين تحدث عن أهمية التركيز في تجاوز جائحة فيروس كورونا: "تصريحاتي السابقة بشأن التفكير فقط في الوضع القائم لا يعني أنني أطالب بتأجيل الانتخابات."
وردًا على إمكانية ترشح في انتخابات الاتحاد الإفريقي المقبلة، قال :"مازال الوقت مبكر للحديث عن الترشح لانتخابات الاتحاد الإفريقي المقبلة."
واختتم قائلًا: "الانتخابات ستكون في نوفمبر المقبل وفيما بعد من الممكن أن نقوم بالحديث عن هذا الأمر."
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