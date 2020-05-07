لاعب الإسماعيلي السابق يفضل إلغاء الدوري بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد أسامة خليل، لاعب الإسماعيلي السابق على ضرورة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز (دوري WE المصري)، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

ويطالب عدد من أندية الدوري الممتاز ومن بينهم النادي الإسماعيلي اتحاد الكرة بأن يتم اتخاذ قرار يخص الغاء الموسم الحالي.

وقال أسامة خليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "يجب أن يتم ربط كرة القدم بالمجتمع، هناك مخاطر تحيط بالجميع، وسلامة المواطن يجب أن تكون الأولوية".

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وتابع "أنا من أنصار اتخاذ قرار بإلغاء الدوري، يجب أن نفكر بمنطق، نحن نتعامل مع عدو خفي، ولا يوجد حتى الآن أي مصل أو علاج لهذا الفيروس".

واستمر "لا يجب أن يتم التفكير في أي سيناريو إلا بعد ظهور علاج لهذا الفيروس".

وشدد "الأهلي بالطبع يريد استكمال بسبب مشواره في المسابقة وتصدره للترتيب وكونه الأقرب لحصد اللقب".

وصرح "لكن ما الفائدة التي ستعم على الدوري حال تم استكماله وهناك مخاطر تحاصر كل من يعمل بالمنظومة، هناك مخاطرة اذا تم استئناف الموسم".