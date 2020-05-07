حالة كورونا جديدة في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلن نادي تورينو الإيطالي عن إصابه لاعب في صفوف فريقه بفيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورينو على تويتر أن هناك حالة مصابة بكورونا في الفريق دون تحديد هوية هذا اللاعب.

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وجاء نص بيان نادي تورينو:" بعد الفحص الطبي الأولي ، ظهرت نتائج تحليل فيروس كورونا لأحد اللاعبين إيجابية".

وتابع البيان:" اللاعب لا يعاني من أعراض حاليًا، لكنه تم عزله على الفور وسيتم مراقبته باستمرار في الأيام القادمة".

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعطت الضوء الأخضر للأندية لاستئناف التدريبات، ولكن بشكل فردي مع الالتزام بتعليمات الصحة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" يوم الاثنين الماضي.