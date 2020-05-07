صور.. نادي بني سويف يكرم اللاعب محروس بائع الكنافة

حرص محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي بني سويف أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد على إهداء درع شرفي لـ محروس محمود محروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يعمل بائع كنافة

بعد إيقاف النشاط الرياضي .

وأشاد عبداللطيف باللاعب وبدورة القوي للغاية مؤكدًا أنه حارب الظروف من أجل توفير عيشة كريمة لأهله ولم يضع وقته منتظرًا إستئنالف الموسم

الرياضي .

Advertisements

وكان محروس قال في تصريحات له انه يعمل منذ صغر سنه في مهن كثيرة مختلفة للبحث عن حياة كريمة والمكسب لكي يستطيع ان يصرف على اسرته .

وأكد اللاعب أنه ترك الدراسة منذ الصغر بسبب حاجة والده لإجراء عملية جراحية وتدهور حالته الصحيه بعدها .