اخبار الرياضه

صور.. نادي بني سويف يكرم اللاعب محروس بائع الكنافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي بني سويف أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد على إهداء درع شرفي لـ محروس محمود محروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يعمل بائع كنافة

بعد إيقاف النشاط الرياضي .

 

وأشاد عبداللطيف باللاعب وبدورة القوي للغاية مؤكدًا أنه حارب الظروف من أجل توفير عيشة كريمة لأهله ولم يضع وقته منتظرًا إستئنالف الموسم

الرياضي .

 

Advertisements

وكان محروس قال في تصريحات له انه يعمل منذ صغر سنه في مهن كثيرة مختلفة للبحث عن حياة كريمة والمكسب لكي يستطيع ان يصرف على  اسرته .

 

وأكد اللاعب أنه ترك الدراسة منذ الصغر بسبب حاجة والده لإجراء عملية جراحية  وتدهور حالته الصحيه بعدها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نادي بني سويف يكرم اللاعب محروس بائع الكنافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا