اليوم.. إجتماع اتحاد تنس الطاولة مع اللجنة الأوليمبية

يعقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إجتماع مع اللجنة الأوليمبية اليوم الخميس لعرض خطة الاتحاد الفترة المقبلة . وقال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ "الوفد " أن الاتحاد يجتمع مع اللجنة الأوليميبة لمناقشة استعدادات تنس الطاولة للأولمبياد القادمة بعد قرار تأجيلها لمدة موسم بسبب إنتشار استعدادات تنس الطاولة للأولمبياد القادمة بعد قرار تأجيلها لمدة موسم بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد . وواصل عاشور قائلًا أنه سيقوم الاتحاد بمناقشة المعسكرات القادمة للمنتخابات هل Advertisements ستكون داخلية أم خارجيه وفي حالة إستكمال الموسم ماذا يفعل الاتحاد . ستكون داخلية أم خارجيه وفي حالة إستكمال الموسم ماذا يفعل الاتحاد . وأضاف قائلًا أن عليهم الأخذ بجميع الوقاية الإحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين . وأختتم رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة قائلًا أن من الضروري أن يتكاتف الجميع لتخطي محنة أزمة كورونا الجارية .

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