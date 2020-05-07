خليل: علي أبو جريشة أيقونة نادي الإسماعيلي في تاريخه

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق أن علي أبو جريشة يُعد أيقونة النادي على مدار تاريخه نظراً لما حققه من بطولات وخاصة البطولة الإفريقية.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن أبو جريشة له تاريخ كبير مع الإسماعيلي وأضاف الكثير والكثير للنادي أثناء تواجده

وهو أيقونة النادي على مدار تاريخه لما حققه من بطولات .

وتابع أبو جريشة كان له تأثير قوي على اللاعبين في ذلك الوقت نظراً لما يمتلكه من خبرات كبير وساعد الكثير على الإنضباط داخل الملعب .