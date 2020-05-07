أسامة خليل يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية

كشف أسامة خليل نجم الإسماعيلي و المنتخب الوطني السابق عن اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية .
وأكد خليل قائلًا أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يُعد أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية متفوقاً على محمود الخطيب لاعب الأهلي السابق ورئيسالنادي الحالي الحالي وحسن شحاتة لاعب الزمالك الاسبق .
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعبمصري بتواجده ضمن الأفضل في افريقيا عاميين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.
وتابع صلاح حقق تاريخ كبير في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جداً ولازال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر.
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