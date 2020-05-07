ستاد القاهرة يحصد لقب افضل ستاد في العالم في استفتاء ماركا الأسبانية

تصدر ستاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أقامته جريدة ماركا الأسبانية للتصويت على افضل ستاد في العالم بعد تصويت اكثر من ١١٢٧٠٠ لصالحه مقابل ٣٨٦٠٠ صوت لملعب

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل ارضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.

صوت لملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" و٢٣٥٠٠ صوت لملعب برشلونة "كامب نو".وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل ارضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.

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