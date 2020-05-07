أسامة خليل يعلن موقفه من الترشح لرئاسة الإسماعيلي

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق أنه لم يُفكر مُطلقاً في خوض إنتخابات الإسماعيلي على مقعد منصب الرئيس.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن إنعدام الثقة بين الجماهير والإدارة تمنعي من التواجد ضمن مجلس إدارة النادي خاصة وأنه لا توجد فكر إحترافي مع منظومة مجلس الإدارة .
وتابع أنه لا يوجد هدف مُحدد لمجلس إدارة الإسماعيلي خلال الفترة السابقة مشدداً على أن الهدف العام هو تحقيق المصالح الشخصية وليس المصلحة العامة لإنعدام تواجد التطوير والفكر الإحترافي.
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