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تنس الطاولة يحسم موقفه من عودة النشاط الرياضي

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حسم الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور موقفه من عودة النشاط الرياضي الي توقف بسبب إنتشار .

 

وقال عاشور في تصريحات خاصة لبوابة " الوفد " أن الأمور ما زالت غامضة حول عودة النشاط الرياضي ولم يعلم أحد

موعد عودة النشاط .

 

وأضاف عاشور قائلًا أنهم ينتظرون قرار مجلس الوزراء بشأن حسم النشاط وفي حالة عودته سيكون الاتحاد بكل تأكيد جاهز للعودة سريعًا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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