تنس الطاولة يحسم موقفه من عودة النشاط الرياضي

حسم الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور موقفه من عودة النشاط الرياضي الي توقف بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وقال عاشور في تصريحات خاصة لبوابة " الوفد " أن الأمور ما زالت غامضة حول عودة النشاط الرياضي ولم يعلم أحدموعد عودة النشاط .
وأضاف عاشور قائلًا أنهم ينتظرون قرار مجلس الوزراء بشأن حسم النشاط الرياضة وفي حالة عودته سيكون الاتحاد بكل تأكيد جاهز للعودة سريعًا .
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