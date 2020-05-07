تنس الطاولة يحسم موقفه من عودة النشاط الرياضي

حسم الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور موقفه من عودة النشاط الرياضي الي توقف بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال عاشور في تصريحات خاصة لبوابة " الوفد " أن الأمور ما زالت غامضة حول عودة النشاط الرياضي ولم يعلم أحد

موعد عودة النشاط .

وأضاف عاشور قائلًا أنهم ينتظرون قرار مجلس الوزراء بشأن حسم النشاط الرياضة وفي حالة عودته سيكون الاتحاد بكل تأكيد جاهز للعودة سريعًا .