أسامة خليل: أرفض انتقال باهر المحمدي من الإسماعلي الي الأهلي

قال أسامة خليل نجم المنتخب الوطني السابق أنه يرفض تماماً بيع فريق الإسماعيلي اللاعب باهر المحمد للأهلي هذا الموسم دون العثور على بديل.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي

إسلام صادق أن الإسماعيلي لابد وأن يُحافظ على نجومه من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات خاصة وأنه يستغنى عن نجومه خلال السنوات الماضية ولا يجد البديل المناسب من أجل الصراع على تحقيق البطولات.

وتابع إذا قرر الإسماعيلي بيع باهر المحمد للأهلي لابد وأن يكون هناك بديل قوي لتعويض رحيل باهر لأنه على مدار السنوات الماضية تخلت الإدارة عن أهم اللاعبين للأندية المنافسة دون العثور على صفقات قوية يستطيع من خلالها تحقيق البطولات.