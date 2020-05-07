نجم الإسماعيلي: الأهلي متمسك بإستكمال الدوري لهذا السبب

أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق أن مجلس إدارة النادي الأهلي لديه رغبة قوية في إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم لإقترابه من حسم اللقب.
وأشار نجم الإسماعيلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي يضغط بقوة لعودة الدوري وإستكماله لتصدره المسابقة وحسمها بنسبةكبيرة خاصة وأن أقرب مُنافسيه "يبتعد عنه بفارق 16 نقطة .
وأضاف أنه يُفضل إتخاذ قرار بعدم إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وبداية موسم جديد مع إعلان أن الأهلي بطل الدوري هذه النسخة .
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